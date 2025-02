Cele două echipe s-au confruntat duminică seară, pe ”Ion Oblemenco”, în etapa #24 din SuperLiga Roâmniei. Atât la Universitatea Craiova, cât și la Poli Iași, și-au făcut debutul noii antrenori: Mirel Rădoi, respectiv Vasile Miriuță.



Vasile Miriuță a depistat marea problemă după 1-4 cu Craiova: ”Niciodată nu mi-a fost dat să văd așa ceva”



După meci, Miriuță a evidențiat marea problemă de la Poli Iași de când i-a preluat pe moldoveni: negativismul. Antrenorul susține că va lucra la mentalul jucătorilor și va încerca să-i aducă pe linia cea dreaptă.



”Eu sunt supărat, dar cred că sunt cel mai pozitiv om din vestiarul de la Iași. De joi cred că va veni și victoria. Trebuie să gândească toată lumea pozitiv. Trebuie să lucrăm la mental, pentru că băieții sunt la pământ. Eu trebuie să le ridic mentalul.



Eu cred că toți suntem de vină. E prea mult negativism și asta trebuie rezolvată cât mai repede. Dacă gândim pozitiv ne cresc și șansele să rămânem în prima ligă.



Sper să mai vină un atacant, un mijlocaș și un inter, box-to-box. Avem nevoie de jucători.



Toată viața am fost optimist și așa o să rămân. Am mai avut și urcușuri și coborâșuri. Dar, am mai spus. Trebuie să fii optimist. Am antrenat multe echipe, dar atâta negativism ce am văzut aici... Niciodată nu mi-a fost dat să văd. Îmi asum înfrângerea de azi și voi face tot posibilul ca joi să câștigăm”, a spus Miriuță după meci.



Universitatea Craiova - Poli Iași 4-1



Ștefan Baiaram a deschis scorul în al doilea minut. Alex Mitriță a dublat, ulterior, avantajul în minutul 42, dar Alin Roman a micșorat diferența chiar înainte de pauză, cu exactitate în minutul 45+1.



În actul secund, oltenii au turat din nou motoarele și au revenit la două goluri avantaj, în urma reușitei lui Alex Mitriță din minutul 49. Alex Cicâldău a închis tabela de marcaj în minutul 79.