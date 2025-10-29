Valeriu Iftime, finanțatorul echipei moldovene, a spus de mai multe ori că ar fi necesară o schimbare de antrenor la campioana României. Declarațiile sale l-au deranjat pe oficialul FCSB, care i-a dat o replică tăioasă în ultima intervenție în spațiul public.



Valeriu Iftime, reacție după ”atacul” lui Mihai Stoica



Printre altele, MM Stoica a spus că Botoșaniul nu se numără printre echipele care vor trage la titlu în acest sezon, chiar dacă echipa este pe primul loc și jocul echipei lui Leo Grozavu este entuziasmant.



Contactat de PRO TV și Sport.ro, Valeriu Iftime nu a vrut să ofere o replică după declarația dată de Mihai Stoica.



„Nu el hotărăște unde stăm noi (n.r. - în clasament) și nu e treaba domnului Stoica ce vorbesc eu. Nu știu ce a spus, nu-i răspund. Nu știu exact ce a spus și nici nu mă interesează”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Cu victorii pe linie în ultimele șase etape, FC Botoșani este pe primul loc, cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj superior după 14 etape. În următoarea rundă, moldovenii se vor deplasa la Ploiești pentru meciul cu Petrolul.



Mihai Stoica: ”FC Botoșani, lider? Nu o să dureze”



În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, acesta a insistat că, deși pe val la ora actuală, FC Botoșani nu va rezista în fruntea clasamentului.



„Nu o să spun nimic despre Botoşani. Nu o să dureze, asta şi pe dezinvoltura forţată a lui Iftime, care a început să vorbească mult prea mult. Să tragă Botoșaniului la titlu? Nu, e greu. Nu cred. A început să vorbească prea mult şi prea devreme (n.r. – Valeriu Iftime). E pentru a nu ştiu câta oară când îl atacă pe Charalambous“, a spus Mihai Stoica.

