Astfel, după ratarea play-off-ului, cei de la FC Botoșani speră din nou la obiective mărețe. Au licența UEFA, astfel că pot participa în cupele europene dacă se vor clasa în zona primelor două din play-out și vor câștiga barajul pentru Conference League.

În extaz după meciul cu FCSB, Valeriu Iftime le-a dat peste nas contestatarilor și a râs de echipa lui Gigi Becali pentru prestația modestă de la Botoșani.

În urma acestui rezultat, moldovenii au urcat pe locul opt, la egalitate cu FCSB. Ambele pot fi depășite de UTA Arad, dacă echipa arădeană reușește să câștige meciul cu Metaloglobus.

Valeriu Iftime: ”FCSB a fost ca Prefab Modelu”

„A fost o victorie foarte clară. Da, eu am văzut mai ales la FCSB, domnul Becali dă explicații, nu se mai bagă, se bagă, adică suntem într-o lume în care vorbim orice numai de fotbal nu. Botoșani a făcut un meci perfect.

Nu știu dacă FCSB e chiar așa de slabă cum a părut aseară sau am fost noi mai buni. Pentru că i-am sufocat, am avut trei mingi în bară, 60% posesie, trei goluri marcate. Eu cred că arbitrul a fost foarte bun. Am avut 500 și ceva de pase față de 300 ale FCSB-ului.

Aseară, FCSB a fost ca Prefab Modelul, echipa de pe vremuri de la Călărași. Croitoru a pregătit foarte bine meciul. Mai așteptăm un meci de baraj cu ei, să îi batem și acolo ar fi extraordinar. Să bați FCSB de maniera asta, eu nu am văzut echipe să o domine așa. Chiar dacă zic ei că sunt într-o formă mai slabă, noi aseară i-am dominat”, a spus Valeriu Iftime, la Fanatik.ro.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.