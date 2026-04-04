Chelsea - Port Vale 7-0, în direct pe VOYO | Londonezii țintesc semifinalele FA Cup

Chelsea s-a impus categoric în fața celor de la Port Vale, scor 7-0, bifând una dintre cele mai mari diferențe de scor înregistrate vreodată în această fază a competiției.

Chelsea - Port Vale 7-0

Min. 90+2: GOOOL Chelsea! Alejandro Garnacho închide tabela la un neverosimil 7-0, transformând cu sânge rece o lovitură de pedeapsă în prelungiri pe Stamford Bridge. 

Min. 82: GOOOL Chelsea! Faza a pornit de la o execuție în forță a lui Garnacho, care a zguduit stâlpul porții. Mingea a ricoșat ideal la picioarele lui Estevao, care nu a iertat din câțiva metri. 

Min. 69: GOOOL Chelsea! Andrey Santos s-a înălțat imperial la o minge trimisă din corner și a reluat-o cu capul în plasă, profitând de o ieșire ezitantă a lui Gauci. 

Min. 57: GOOOL Chelsea! Tosin Adarabioyo majorează scorul la 4-0 printr-o lovitură de cap precisă în vinclul porții, pecetluind soarta meciului.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Min. 42: GOOOL Chelsea! Cole Palmer duce scorul la 3-0 după o fază colectivă de excepție a „albaștrilor”, căpitanul londonezilor îndeplinind o simplă formalitate în fața porții.

Min. 25: GOOOL Chelsea! João Pedro dublează avantajul londonezilor, 2-0, după o fază creată de Neto. Port Vale pare depășită total de ritmul impus pe Stamford Bridge în acest start de meci. 

Min. 2: GOOOL Chelsea! Jorrel Hato deschide scorul fulgerător, deblocând tabela după doar două minute de joc. Un start perfect pentru „albaștri” pe Stamford Bridge, 1-0! 

Min. 1: A început partida!

Chelsea primește vizita lui Port Vale sâmbătă seară, de la ora 19:15, în sferturile de finală din FA Cup. Meciul va avea loc pe ”Stamford Bridge” și va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE SCORE pe Sport.ro.

Chelsea vine după patru înfrângeri consecutive, două în Champions League (2-5 vs. PSG și 0-3 vs. PSG) și două în Premier League (0-1 vs. Newcastle și 0-3 vs. Everton).

De cealaltă parte, Port Vale, care evoluează în League One, a pierdut ultimele două meciuri, 0-4 vs. Wycombe și 0-1 vs. Doncaster, dar a câștigat cu Bolton, scor 1-0, în etapa #39 din liga a 3-a engleză.

În clasamentul Premier League, Chelsea e pe locul 6 cu 48 de puncte. În 31 de etape, clubul londonez a bifat 13 victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat nouă înfrângeri.

În League One, Port Vale e pe ultimul loc cu 31 de puncte! După 38 de etape, echipa din Stoke on Trent a câștigat șapte meciuri, a bifat 10 remize și a consemnat 21 de eșecuri.

