Min. 90+2: GOOOL Chelsea! Alejandro Garnacho închide tabela la un neverosimil 7-0, transformând cu sânge rece o lovitură de pedeapsă în prelungiri pe Stamford Bridge.

Min. 82: GOOOL Chelsea! Faza a pornit de la o execuție în forță a lui Garnacho, care a zguduit stâlpul porții. Mingea a ricoșat ideal la picioarele lui Estevao, care nu a iertat din câțiva metri.

Min. 69: GOOOL Chelsea! Andrey Santos s-a înălțat imperial la o minge trimisă din corner și a reluat-o cu capul în plasă, profitând de o ieșire ezitantă a lui Gauci.

Min. 42: GOOOL Chelsea! Cole Palmer duce scorul la 3-0 după o fază colectivă de excepție a „albaștrilor”, căpitanul londonezilor îndeplinind o simplă formalitate în fața porții.

Min. 25: GOOOL Chelsea! João Pedro dublează avantajul londonezilor, 2-0, după o fază creată de Neto. Port Vale pare depășită total de ritmul impus pe Stamford Bridge în acest start de meci.

Min. 2: GOOOL Chelsea! Jorrel Hato deschide scorul fulgerător, deblocând tabela după doar două minute de joc. Un start perfect pentru „albaștri” pe Stamford Bridge, 1-0!

Chelsea primește vizita lui Port Vale sâmbătă seară, de la ora 19:15, în sferturile de finală din FA Cup. Meciul va avea loc pe "Stamford Bridge".

Chelsea vine după patru înfrângeri consecutive, două în Champions League (2-5 vs. PSG și 0-3 vs. PSG) și două în Premier League (0-1 vs. Newcastle și 0-3 vs. Everton).

De cealaltă parte, Port Vale, care evoluează în League One, a pierdut ultimele două meciuri, 0-4 vs. Wycombe și 0-1 vs. Doncaster, dar a câștigat cu Bolton, scor 1-0, în etapa #39 din liga a 3-a engleză.

În clasamentul Premier League, Chelsea e pe locul 6 cu 48 de puncte. În 31 de etape, clubul londonez a bifat 13 victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat nouă înfrângeri.

În League One, Port Vale e pe ultimul loc cu 31 de puncte! După 38 de etape, echipa din Stoke on Trent a câștigat șapte meciuri, a bifat 10 remize și a consemnat 21 de eșecuri.