Marc Cucurella a spus-o direct: „El e cel mai bun fundaș stânga din lume”

Marc Cucurella, fundașul lateral al lui Chelsea, l-a lăudat public pe Nuno Mendes după duelul direct din UEFA Champions League.

Londonezii au avut o „dublă” de coșmar în optimile competiției, unde au fost eliminați clar de PSG, scor 2-8 la general.

După acele meciuri, internaționalul spaniol a recunoscut nivelul foarte ridicat al portughezului.

„Sunt la un nivel foarte bun, dar Nuno Mendes este cel mai bun fundaș stânga din lume”, a declarat Cucurella, citat de Fabrizio Romano.

Nuno Mendes, cifre de invidiat la doar 23 de ani

Nuno Mendes are doar 23 de ani, însă este deja un nume important în fotbalul european. Internaționalul portughez a strâns până acum 43 de selecții și un gol pentru prima reprezentativă și este cotat la aproximativ 75 de milioane de euro.

Fundașul traversează un sezon excelent la PSG. În actuala stagiune a bifat 35 de meciuri în toate competițiile, a marcat de șase ori și a oferit șapte pase decisive.

