După egalul 0-0 cu Metaloglobus București, în prima etapă din play-out, Valeriu Iftime crede că proiectul roș-albaștrilor are șanse mici de succes.

Patronul de la FC Botoșani consideră că relația dintre Rădoi și Gigi Becali nu poate funcționa pe termen lung, în ciuda legăturii de familie dintre cei doi.

Valeriu Iftime prevede „divorțul” la FCSB: „Relația naș-fin e desființată”

„Ferească Dumnezeu să îi bată UTA. Atunci iese jihad. Relația naș-fin e desființată. Nu suportă el. Eu spun că se va sfârși rău. Nu există model în lume care să funcționeze așa”, a declarat Iftime.

Omul de afaceri este convins că patronul roș-albaștrilor nu va putea sta departe de deciziile tehnice, chiar dacă i-a promis antrenorului mână liberă.

„Nu se poate abține. Nici cu Hagi nu a putut. Domnul Becali nu îi lasă în pace pe antrenori, are regulile lui. Nicăieri în lumea asta nu se face așa fotbalul”, a mai spus finanțatorul moldovenilor.

Iftime a criticat și discursul optimist al celor de la FCSB, în condițiile în care echipa nu a reușit să învingă la debutul din play-out.

„E prea multă trufie. Vorbești de baraj și tu nu îi bați pe Metaloglobus. Clubul ăla are nevoie de cu totul altceva”, a concluzionat patronul de la Botoșani la Fanatik.

După două titluri consecutive în SuperLiga României, sezonul actual este unul extrem de complicat pentru FCSB. Roș-albaștrii au ratat play-off-ul, au ieșit din Cupa României și speră acum să prindă măcar barajul pentru calificarea în UEFA Conference League.

În următoarea etapa din play-out FCSB se va duela cu UTA Arad pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni vineri, 20 martie, nu mai devreme de ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.