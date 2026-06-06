Starul lui Liverpool, dat de gol de un coleg: ”Rămâne la echipă!”

Starul lui Liverpool, dat de gol de un coleg: ”Rămâne la echipă!” Premier League
SPORT.RO
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Liverpool abia a prins Champions League și și-a schimbat antrenorul: Andoni Iraola a fost numit ”principal” în locul lui Arne Slot.

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AlissonLiverpoolFederico ChiesaPremier LeagueVoyo
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Starul lui Liverpool, dat de gol de un coleg: ”Rămâne la echipă!”

Andoni Iraola va conduce la Liverpool un lot extrem de puternic, dar care în sezonul 2025/26 nu a realizat nimic. ”Cormoranii” au mutat de aproximativ 500 de milioane de euro vara trecută și abia au prins ”masa bogaților”, de pe locul 5, cu 60 de puncte.

Rămâne de văzut cum va gestiona Iraola criza de pe Anfield. Cert e că va dispune de un pion important pe tabla de șah, Alisson Becker, care a fost adus de Liverpool în era Jurgen Klopp, în 2018.

Federico Chiesa, transferat de ”cormorani” în 2024 pentru 12 milioane de euro, l-a dat de gol pe portarul brazilian, despre care se vehicula că va pleca la finalul actualei stagiuni, chiar dacă mai are contract până în 2027.

”Alisson? Va rămâne la Liverpool!”, a spus Federico Chiesa într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de jurnalistul sportiv italian Nicolo Schira.

Chiesa a vorbit și despre viitorul său și a evidențiat că își dorește într-o bună zi să se întoarcă la Juventus, unde a fost legitimat în perioada 2020-2024.

”Mi-ar plăcea să mă întorc într-o zi la Juventus. Iubesc acest club și eram pregătit să vin în ianuarie. Nu am vorbit niciodată despre bani cu Juve și nici nu o voi face vreodată”, a mai spus Chiesa.

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