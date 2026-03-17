Ricardo Pepi, atacantul lui PSV, va fi cumpărat de Fulham

Fulham, ocupanta locului 11 în Premier League, a ajuns la un acord cu PSV Eindhoven pentru transferul lui Ricardo Pepi în schimbul sumei de 36 de milioane de euro, anunță marți jurnalistul Fabrizio Romano.

De asemenea, Pepi și-a dat și el acordul pentru transferul la Fulham, iar în zilele următoare ar urma să efectueze vizita medicală pentru mutarea care va deveni oficială la 1 iulie.

Ricardo Pepi, coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, a marcat 13 goluri în acest sezon și a oferit două pase decisive. În scurt timp va deveni campion pentru a treia oară consecutiv în Olanda, PSV având 16 puncte avans față de a doua clasată Feyenoord cu 7 etape rămase de disputat.

Ricardo Pepi s-a format în țara natală, la FC Dallas, iar în 2022 a ajuns în premieră în Europa, după ce Augsburg l-a achiziționat cu aproximativ 16 milioane de euro. Americanul nu a confirmat în Germania, a fost împrumutat un sezon la Groningen, iar ulterior cedat definitiv la PSV Eindhoven pentru 11 milioane de euro, în 2023.

În aproape trei sezoane la Eindhoven, Pepi a marcat 39 de goluri în 95 de apariții. În această vară este așteptat să participe alături de naționala SUA la Cupa Mondială, sub comanda lui Mauricio Pochettino.

Ricardo Pepi va deveni al treilea cel mai scump jucător vândut vreodată de PSV Eindhoven, după Hirving Lozano (la Napoli, pentru 50 de milioane de euro) și Cody Gakpo (la Liverpool, pentru 42 de milioane de euro).