Este vorba despre Petrolul Ploiești, care a confirmat oficial încheierea colaborării cu Mehmet Topal.

Mehmet Topal pleacă de la Petrolul după al treilea mandat

Formația ploieșteană a terminat sezonul pe locul 10, primul deasupra liniei barajului, la egalitate de puncte cu Farul Constanța și Hermannstadt. Deși a reușit să mențină echipa în SuperLiga, Mehmet Topal nu va continua pe banca „lupilor galbeni”.

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

A fost, de altfel, cea de-a treia experiență a lui Mehmet Topal la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie - decembrie 2024 și martie - mai 2025. În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide (13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri). Mulțumim Mehmet Topal și mult succes în continuare!

De asemenea, FC Petrolul Ploiești le mulțumește și colaboratorilor lui Mehmet Topal, Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt, cei care care, la rândul lor, își încheie activitatea la clubul nostru”, a scris Petrolul pe rețelele sociale.

Mehmet Topal a ajuns pentru prima dată la Petrolul în vara lui 2024, acesta fiind primul său post de antrenor după retragerea din activitatea de jucător.

Fostul internațional turc a revenit apoi în martie 2025, într-un moment delicat pentru echipă, cu obiectivul de a evita retrogradarea.

În cele 39 de meciuri pe banca Petrolului, Topal a înregistrat 13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri.