Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, s-a arătat rezervat după ce echipa sa a reușit o performanță unică în istorie, dar se gândește, inevitabil, la titlu.



Valeriu Itime: ”Suntem o echipă bună”



”E momentul nostru! Două săptămâni avem timp să ne bucurăm! Eu nu știu unde putem sărbători, dar sunt convins că sunt multe locuri. Mâine (n.r. marți, 7 octombrie) vor sărbători, mâine au chef, că are Miron botez la copil.



Sunt surprins, credeți-mă. Nimeni nu credea că vom ajunge aici. Deja devine obositoare starea asta. Nu se dă niciun premiu, dar e ceva să fii pe locul 1! Nu știu ce e în sufletul lui (n.r. Leo Grozavu), dar vrea din toată inima să ajungem mai sus de atât, să facem o surpriză extraordinară.



(n.r. Mai sus adică să luați titlul?) Păi bineînțeles, nu? Avem cel mai bun golaveraj și cele mai multe goluri marcate din campionat. Chiar suntem o echipă bună. Am bătut ce a trebuit și suntem acolo sus. Vreau titlul!



Nu e vorba de cât costă, ci e despre dacă rezistă. O echipă mică când are o presiune foarte mare, atunci e foarte greu de gestionat. Dacă plouă, e greu să faci fotbal. Asta e Moldova. Până să avem un alt stadion, mai durează”, a sus Iftime, la Digi Sport.



În următoarea etapă, FC Botoșani va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va juca ”acasă” cu Oțelul.



Programul etapei a 13-a din Superligă:

