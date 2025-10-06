Cele două echipe își dau întâlnire luni seară, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoșani, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid



Arbitrul partidei va fi Florin Andrei. La margine, ”centralul” va fi ajutat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi. Cătălin Popa și Bogdan Dumitrache au fost delegați la VAR, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Vlad Baban, iar Sorin Boca, observatorul partidei.



În clasament, FC Botoșani se află pe locul patru cu 22 de puncte. După 11 etape, echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat șase victorii, la care s-au adăugat patru remize și un eșec.



De cealaltă parte, UTA e pe locul șapte cu 16 puncte. Trei câștiguri, șapte rezultate de egalitate și o singură înfrângere a consemnat gruparea de pe ”Francisc von Neuman”.



Cu o victorie, Botoșani o poate devansa pe Rapid în clasament și poate încheia etapa pe prima poziție.

