Moldovenii au profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova, care a pierdut cu 1-0 cu FCSB, și a urcat pe primul loc după 12 etape. Botoșaniul are 25 de puncte și este la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.



Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a oferit o reacție imediat după ce echipa sa a urcat pe primul loc. Omul de afaceri preferă să rămână rezervat, chiar dacă Botoșaniul a reușit o performanță unică în istoria clubului.



Valeriu Iftime: ”Important e să ținem lucrurile sub control”



FC Botoșani va fi lider în campionatul nostru pentru cel puțin două săptămâni. După pauza competițională, echipa lui Leo Grozavu se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea.



„Ce să spun? Important e să ținem lucrurile astea sub control. A fost greu astăzi și terenul greu, e presiune mare, e complicat să rămâi în față. Uite că s-a întâmplat să fim acolo, avem cel mai bun golaveraj, cel mai bun atac, cea mai bună apărare... ce să facem?



(n.r. - Glumind puțin, nu vă pregătiți și dumneavoastră de Champions League, nu?) Nu, nu chiar de Champions League. Haideți să ne pregătim de etapa a 13-a (n.r. - râde)”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



FC Botoșani - UTA Arad 2-1. S-a schimbat liderul în Superligă!



Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.

