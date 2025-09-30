Sebastian Mailat (27 de ani) a revenit la FC Botoșani după ce a retrogradat cu Sepsi în sezonul precedent, iar acum are evoluții impresionante în tricoul echipei lui Leo Grozavu.



Valeriu Iftime a insistat atunci pentru transferul său, iar acum este convins că Mailat poate juca în orice echipă din campionatul nostru.



Valeriu Iftime: ”Mailat e fotbalist de fotbalist”



Fost jucător la CFR Cluj și Universitatea Cluj, Mailat a reușit să marcheze de cinci ori și să ofere trei pase decisive în 11 partide pentru FC Botoșani, în Superligă.



”Mailat, părerea mea, joacă în orice echipă. Are forță, are viteză extraordinară, condiție fizică senzațională. Plus golul care s-a anulat, a fost senzațional.



Să dai gol din viteza aia și unghiul ăla, ești fotbalist, domne! Mailat e fotbalist. Fotbalist de fotbalist!”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Singurul transfer în străinătate din cariera lui Sebastian Mailat a fost în Coreea de Sud. În 2024, Suwon Bluewings l-a transferat chiar de la FC Botoșani, pentru 250.000 de euro, dar după șase luni acesta a ales să se întoarcă în Superligă, la Sepsi.



FC Botoșani, locul doi în Superligă



FC Botoșani, care s-a luptat în ultimii ani pentru salvarea de la retrogradare, are un început senzațional de campionat. După 11 etape are 22 de puncte și este pe locul doi, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.



Moldovenii se pregătesc pentru un alt meci important. În următoarea etapă se vor duela cu UTA Arad, ocupanta locului șapte, iar o poate menține în zona locurilor fruntașe.

