Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, echipă care i-a furnizat pe Joyskim Dawa și Malcom Edjouma, titulari și marcatori contra lui Saburtalo Tbilisi, dar și pe Răzvan Oaidă, rezervă utilizată, și Denis Haruț, rămas pe banca FCSB la meciul din preliminariile Conference League, știe de ce are nevoie Nicolae Dică pentru a reuși la vicecampioana din sezonul trecut.

"Cu Edjouma și Dawa trebuie să ai răbdare și să ai încredere în ei"

"Cu Edjouma și Dawa trebuie să ai răbdare și să ai încredere în ei. Au fost oameni importanți în aceasă calificare contra georgienilor. M-am bucurat enorm aseară la golul lui Dawa. Șutul lui Edjouma e ceva specific lui, e atipic cum lovește mingea. Au marcat amândoi și la Botoșani. Erau și foarte buni prieteni la noi, erau colegi de cameră la fiecare cantonament sau deplasare. Cred că are fiecare patru goluri date pentru noi.

FCSB a jucat bine aseară și suntem bucuroși. Ne gândeam la 2-2 că e o tristețe de care nu poți să te mai desparți ani de zile. Au jucat bine, au fost entuziaști, a ieșit bine, bravo lor! Entuziamul de aseară ține de antrenorul nou-venit. Sper ca Dică că aibă... Să îl lase în pace domnul Becali, ca să-și facă treaba până la capăt. Clipe dificile vor veni, pentru că o echipă din Georgia, de pe locul 4-5, nu a fost ușor de bătut.

"Am criticat Conference League, dar e un loc unde ne putem afirma"

Vor veni echipe mai puternice, vor fi meciuri mai grele. Nici în România nu e ușor să bați echipele din SuperLiga, din Cluj, Craiova, chiar și Botoșaniul va fi greu de bătut. Dică va avea și sincope, așa că are nevoie de timp. Sunt jucători aduși acolo care au fost învățați să joace pentru ei, precum Tavi Popescu sau Coman. Dacă aceștia vor juca pentru echipă și dacă știe Dică să-i motiveze și să disciplineze, cred că va face o echipă foarte puternică.

Singura șansă ca domnul Becali să vândă la prețurile dorite e să facă treabă în Europa. Pentru că ce a făcut până acum, cu Tănase, Moruțan și băieții ăștia, vânduți prin tot felul de cotloane, nu cred că e o poziție bună. FCSB trebuia să fie an de an în grupele europene. Am criticat Conference League, dar e un loc unde ne putem afirma. Dacă joci aici și faci performanță, vezi dacă jucătorii sunt valoroși sau nu și îți 'zboară'. Așa e greu, dai în Arabia, în China, e ceva un pic nelalocului lui, să-ți plece cei mai buni jucători acolo, să vindem în zonele astea și la prețuri mici. Dar asta e situația, deocamdată", a declarat Iftime pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea