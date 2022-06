FC Botoșani are un nou antrenor! Anunțul lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a anunțat că a bătut palma cu Mihai Teja (43 de ani), antrenor care era liber de contract din septembrie 2021, după despărțirea de Gaz Metan Mediaș.

Mihai Teja, noul antrenor de la FC Botoșani

"Da, iese fum alb! E greu să faci fotbal la Botoșani, iar antrenorii care vor să vină la Botoșani trebuie să știe din capul locului câteva lucruri - distanța, condițiile nu sunt cele mai bune iarna. Am bătut palma cu Mihai Teja. Da, așa cred că va fi. Poate că s-a pliat cel mai direct pe ceea ce cer eu acolo.

Botoșaniul are un buget cumva limitat. Mihai mi-a dat zeci de exemple de fotbaliști plătiți cu bani puțini. El are școală multă, are și doctorat în educație fizică și sport, e un atu pentru mine. Cred că e o schimbare completă de filosofie legat de gesturile astea față de presă pe care Marius le făcea la un moment dat

Obiectivele sunt să avem un buget rezonabil în Liga 1 și să fim în play-off, dar nu e un obiectiv care să-l îndepărteze. Dacă joacă spectaculos, așa cum a făcut o perioadă bună la Iași, chiar și la FCSB, eu o să fiu mulțumit. Eu încerc să fac un contract pe termen lung în măsura în care el înțelege care sunt virtuțile Botoșaniului în materie fotbalistică", a spus Valeriu Iftime, la Digisport.

De-a lungul carierei, Mihai Teja a mai antrenat la U Cluj, România U21, Dinamo, Pandurii, Gaz Metan, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș.

Teja a fost și secundul lui Mircea Rednic la formații precum Astra, Petrolul, Standard Liege sau Mouscron.

Valeriu Iftime: "Lui Marius i-am cerut două lucruri, nu a putut să le îndeplinească"

Patronul lui FC Botoșani a vorbit și despre despărțirea de Marius Croitoru, însă nu a dorit să intre în detalii referitoare la motivele rupturii.

"Mie îmi lipsește că a plecat Marius. Avea loc să-și facă în continuare treaba, numai că i-am cerut două lucruri pe care nu a putut să le îndeplinească. Mai departe e treaba lui", a mai spus Iftime.

Marius Croitoru era antrenor la FC Botoșani din iunie 2019. În primul sezon, unul afectat de pandemia de coronavirus, echipa sa a încheiat pe locul 4 în Liga 1 și a jucat în preliminariile Europa League, unde a trecut de Ordabasy (2-1), dar a fost eliminată de Shkendija (0-1).

În al doilea sezon, Croitoru a calificat-o din nou pe FC Botoșani în play-off și a terminat pe locul 6. În stagiunea recent încheiată, moldovenii fostului mijlocaș din Liga 1 nu au mai reușit performanța de a intra în primele șase, însă au încheiat pe locul secund în play-out și au disputat barajul pentru ultimul loc din Conference League, pierdut contra Universității Craiova, scor 0-2.