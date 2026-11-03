Valeriu Iftime a trecut un fotbalist pe lista neagră: „Capitol închis! Va primi leafa ca un pensionar obosit”

Valeriu Iftime și-a pierdut răbdarea cu Jovan Markovic (25 de ani). Omul cu banii de la FC Botoșani a transmis că acesta nu va mai primi prea multe șanse.

„Capitol închis! Va primi leafa ca un pensionar obosit”

Markovic a fost dorit insistent de Marius Croitoru, însă prestațiile sale au dezamăgit. Iftime a explicat că a crezut în fotbalist până la meciul cu Universitatea Craiova și că inclusiv antrenorul este dezamăgit de randamentul acestuia.

„În Markovic am crezut până la meciul cu Craiova. Marius Croitoru a insistat pentru el. Dacă l-a luat și Hagi, înseamnă că știe el ce face. Dar este greu să-l mai refacem noi la Botoșani. Nu știu dacă mai am eu răbdare sau dacă Marius mai are răbdare cu el.

La fiecare meci în care a intrat, a arătat rău. Nu vreau să-l mai boxez, dar cred că este un capitol închis. Cel mai bine ar fi ca președintele să se înțeleagă cu el. În afară de faptul că va primi leafa ca un pensionar obosit, nu va mai juca. Am crezut mult în copilul ăsta, am insistat mult cu el.

Mi-a zis și Marius: «Am încercat, nea Valeriu, și eu sunt dezamăgit, nu știu ce să fac cu el». E clar că mai căutăm un atacant care să-l țină pe Dumiter în formă. Marius crede că are talent, de aceea a insistat pentru el”, a declarat Valeriu Iftime pentru Sport Total FM.

Două goluri în 12 meciuri la Botoșani

Jovan Markovic a ajuns la FC Botoșani în iulie 2026, după despărțirea de Farul Constanța. În acest sezon, atacantul a bifat 12 apariții pentru moldoveni și a înscris de două ori, în 242 de minute pe teren.