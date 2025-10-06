Runda cu numărul 12 aduce o surpriză de proporții în vârful clasamentului. FC Botoșani ajunge la 25 de puncte și este lider înainte de pauza competițională, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.



FC Botoșani e lider în Superligă după 12 etape!



Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.



În următoarea etapă, FC Botoșani va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va juca ”acasă” cu Oțelul.



Programul etapei a 13-a din Superligă:

