Vasile Neagu, antrenorul de la CS Afumați, a fost cel care l-a pus pe picioare pe Valentin Costache (23 ani). Tânărul fotbalist a fost împrumutat de Dinamo, pentru sezonul 2016-2017, la gruparea ilfoveană, în Liga 2, dar a fost foarte aproape să fie trimis înapoi în "Groapă". Extrema stânga acuza probleme musculare și deficiențe de pregătire, dar a reușit, în cele din urmă, să aibă un retur de campionat foarte bun la Afumați.

Întors în Ștefan cel Mare, el a devenit titular, fiind vândut la CFR Cluj, după doar jumătate de an, pentru suma de 700.000 de euro. În Gruia, Costache a câștigat patru titluri în Liga 1, două trofee Supercupa României și a jucat de două ori în grupele Europa League și o dată în Conference League. Evoluțiile bune de la CFR Cluj l-au dus în lotul pentru Olimpiada de la Tokyo și a pierdut prezența pentru Europeanul U21 de anul trecut, deși fusese marcatorul golului decisiv al calificării din meciul cu Danemarca, din cauza unei infecții cu Covid-19.

"Valentin Costache a venit la noi, în Liga 2. Nu jucase pentru Dinamo, era rar chemat chiar la antrenamentele echipei de seniori. Au ieșit mai mulți antrenori de la Dinamo ca să zică că ei l-au promovat și l-au adus la echipa mare, dar el era la copii și juniori. E originar din Videle, a jucat la CSȘ 2 București, l-a luat Dinamo un an de zile, l-a folosit doar la Centrul de Copii și Juniori.

Noi aveam nevoie de jucători U19, l-am împrumutat, dar nu era la nivelul echipei. Era lipsit de pregătire fizică. După șase luni de zile, am vrut să-l trimit înapoi, am zis că nu mă pot folosi de el. Avea niște probleme musculare. Am vrut să renunț la el, avea și probleme de organizare de joc. Am decis să rămână, pentru că nu am putut să facem rost de un alt junior valoros, în timp util. A fost ambițios, s-a pregătit mai bine, s-a pus la punct și a prins echipa. L-am folosit mijlocaș de bandă stânga, a început să dea randament și a marcat opt goluri în returul acela de campionat. Acesta e postul lui de bază, mijlocaș de bandă spre extremă. Restul îl știți", a declarat Vasile Neagu pentru Sport.ro.

