Andrei Ivan, OUT! Ar putea reveni în Superliga

Într-un an în care fosta sa echipă Universitatea Craiova a reușit un sezon istoric, Andrei Ivan a retrogradat cu Panserraikos în liga secundă din Grecia.

Andrei Ivan pleacă de la Panserraikos după retrogradare

Este a doua retrogradare consecutivă pentru Andrei Ivan, după ce în finalul stagiunii trecute a picat în liga a treia din Turcia cu Adanaspor, formație la care era împrumutat de la Craiova.

Ivan, care a încheiat sezonul cu 5 goluri și 3 pase decisive în 32 de meciuri din Grecia, mai are contract pentru încă un sezon cu Panserraikos, însă acordul prevede că înțelegerea se poate încheia încă din această vară, în cazul unei retrogradări, scrie Monobala.

Presa din Grecia susține că Panserraikos nu își va permite să îi plătească salariul mare al lui Andrei Ivan și în liga a doua, motiv pentru care despărțirea este iminenta.

Grecii adaugă că Andrei Ivan ar putea reveni în țara natală, după ce mai multe echipe din România și-ar fi manifestat interesul pentru serviciile sale.

În luna martie, au apărut informații potrivit cărora FCSB ar vrea să îl semneze pe Andrei Ivan pentru sezonul următor. Totuși, Mirel Rădoi, cel care antrena echipa bucureșteană la acel moment, a respins această variantă.