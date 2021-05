Cum arata echipa ideala a Romaniei U21 pentru Cicaldau! Prietenul Coman nu lipseste de pe lista! Cine sunt marii absenti

Capitanul Craiovei a fost provocat sa aleaga cea mai buna echipa pentru nationala de tineret a Romaniei.

Cicaldau va implini in iulie 24 de ani si nu mai este eligibil pentru nationala U21. Acum Cicaldau este, insa, in cantonamentul primei reprezentative pentru meciurile amicale cu Georgia, de pe 2 iunie, ora 21:45, si Anglia, programat pe 6 iunie, ora 19:00, ambele, in direct, la PRO TV si pe www.sport.ro.

Capitanul Craiovei a primit o provocare din partea celor de la FRF TV, sa aleaga 11-le ideal pentru echipa nationala de tineret. Pe lista nu se regaseau coechipierii din Banie si nici jucatorii transferati in strainatate.

Cicaldau a motivat alegerea fiecarul fotbalist pe care l-a inclus in echipa, laudand in acelasi timp calitatile care i-au evidentiat in acest sezon pe cei alesi.

Cum arata 11-le creionat de internationalul roman: Aioani - Capusa, Ghita, Ciobotariu, Boboc - Ciobanu, Dulca, Olaru - Costache, Dumiter, Coman.

Marii absenti din echipa lui Cicaldau sunt Andrei Vlad, Chindris, Harut, Morutan si Octavian Popescu.