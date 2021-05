EXCLUSIV | "Astra se putea bate pentru un loc in playoff!" Ce spune Dani Coman despre viitorul echipei lui Niculae

Dani Coman a vorbit in aceasta dimineata, la Pro X, despre situatia clubului Astra.

Fosta campioana a Romaniei a retrogradat in Liga 2 la finalul acestui sezon. Cel care a fost presedinte al clubului in ultimele sezoane, Dani Coman, a spus ca echipa a avut un lot bun, insa fotbalistii nu au putut sa isi arate adevarata valoare din cauza altor probleme cu care s-a confruntat clubul.

"Consider ca Astra a avut un lot cu care se putea bate linistita pentru accederea in playoff-ul campionatului. Stim ca nu numai valoarea jucatorilor poate aduce rezultate. Sunt multi factori si sunt si alte motive pentru care o echipa poate sa aiba o asemenea cadere. Sunt perioade si perioade...

Sumi a demonstrat ca, indiferent de conditiile in care a lucrat, e un antrenor foarte bun. Eu am facut to ceea ce a depins de mine ca echipa sa mearga inainte si sa obtina performante. Si consider ca a obtinut, a castigat un titlu, o Supercupa, a ajuns in primavara europeana. In plus, a vandut jucatori pe multe milioane de euro in aceasta perioada.

La cum il cunosc pe domnul Niculae, sunt ferm convins ca echipa va merge mai departe, va gasi solutii si va reveni in prima liga. In plus, Astra are echipa a doua, cu un lot de 23 de jucatori valorosi, care se pot bate pentru promovare. sunt jucatori tineri, buni, crescuti...", a declarat Dani Coman la Ora exacta in sport.

Fostul presedinte al giurgiuvenilor a vorbit si despre revenirea sa in fotbal, punctand ca nu a luat inca o decizie asupra viitorului sau.

"Am avut o discutie cu patronii de la FC Hermannstadt, sunt niste oameni extraordinari, cum nu prea sunt in fotbalul din Romania. Acolo se afla si finul meu, Radu Negut, care a ajutat la promovarea echipei. Cunosc ce se intampla acolo, au un proiect frumos, au crescut organic. Referitor la ceea ce voi face din sezonul urmator, pot sa va spun ca sunt in vacanta, am si alte discutii in fotbalul romanesc, dar vreau sa analizez bine si probabil intr-o saptamana o sa iau decizia finala", a adaugat Dani Coman.