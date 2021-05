Motivele pentru care Dinamo a avut succes sub comanda lui Uhrin! Ce a schimbat antrenorul ceh in echipa din Stefan cel Mare

Dinamo si-a revenit din "coma" sub care a trait in ultimul an, odata cu venirea lui Dusan Uhrin.

Andreas Mihaiu stie de ce Dinamo a reusit sub comanda lui Uhrin. Alaturi de noul antrenor, clubul s-a salvat de la retrogradare. Conform acestuia, Uhrin a adus "organizare si disciplina" la echipa.

Dinamo spera sa revina in playoff, iar, intr-un interviu acordat celor de la GSP, Mihaiu spune ca valoarea lui Dinamo este mult peste performantele obtinute in acest an.

"Avem jucatori de valoare si e clar ca putem mai mult. Sper sa ramana toti colegii la echipa, sau cat se poate de multi, si sezonul viitor sa jucam in playoff."

Crescut de Dinamo, Mihaiu nu ar spune nu unei oferte din partea rivalei FCSB: "Nu vreau sa fiu ipocrit si sa zic 'Nu, niciodata!' Dar sunt la Dinamo de la 16 ani, sunt crescut in spiritul acestei echipe si sper sa am rezultate cat mai bune aici, in haita."

Gabi Raduta, fostul manager al Academiei lui Dinamo a povestit recent cum a ajuns Mihai la Dinamo: "Pe Andreas Mihaiu l-am adus de la Slatina, l-am tinut in probe o saptamana, nu l-a remarcat nimeni.

Am decis, mai mult eu, sa ramana. A crescut enorm, multi se pierd la seniori, fiindca nu sunt oameni pregatiti. Am vazut la CFR Cluj, la FCSB, la Viitorul, la Craiova un program etapizat de promovare pentru ei."

1 gol are Mihaiu, in 17 meciuri jucate in acest sezon.