"Va rog nu mai distrugeti fotbalul!" Reactia lui Qaka dupa ce a fost acuzat ca a injurat FCSB: mesaj direct pentru stelisti

Gigi Becali a dat afara un jucator dupa doar 109 zile. Qaka a fost trimis inapoi la Iasi.

Qaka a revenit la Iasi si a avut o evolutie foarte buna in meciul castigat cu 3-0 de moldoveni in fata Concordiei. Mijlocasul albanez a fost acuzat ca a injurat FCSB dupa meci.

"Daca el a injurat echipa noastra, tinand cont ca l-am luat de la 3 000 de euro salariu si i-am facut 10 000, inseamna ca atat il duce capul. Si chiar nu imi pare rau ca am scapat de el", a fost reactia lui Becali cand a auzit de presupul incident.

Qaka se apara si spune ca nu a facut un asemenea gest.

"Spun unii oameni ca as fi vorbit urat de FCSB. Nu stiu de unde apar asemenea chestii. Nu as face niciodata asta. A fost casa mea pentru 3 luni, mi-au pus totul la dispozitie, sunt multumit de experienta mea acolo. Fanii au fost alaturi de mine cand am plecat si nu voi uita asta. Va rog nu mai distrugeti fotbalul cu astfel de zvonuri", a fost reactia lui Qaka pe contul sau de Instagram.