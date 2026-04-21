Bayern Munchen a cucerit al 35-lea său titlu de campioană a Germaniei şi al 13-lea în ultimele 14 sezoane, după ce a învins-o pe Stuttgart. Bavarezii au obţinut primul lor trofeu dintr-o triplă pe care o pot realiza în acest sezon.

Ei sunt calificaţi în semifinalele Ligii Campionilor, unde vor juca împotriva PSG, şi ale Cupei Germaniei, unde vor juca împotriva celor de la Bayer Leverkusen.

Anthony Gordon, legitimat la Newcastle, vrea la Bayern Munchen

În presa internațională au început să apară informații legate de mutările pe care intenționează să le facă Bayern Munchen în vară, iar printre cei doriți se află și un fotbalist din Premier League.

Anthony Gordon, legitimat la Newcastle, s-ar putea despărți de clubul englez chiar înainte de participarea la Cupa Mondială 2026. De serviciile sale este interesată și Bayern Munchen, iar jucătorul ar dori să joace la un club care se bate în fiecare an pentru trofee.

Gordon, care evoluează pe poziția de extremă stânga, a fost cumpărat de Newcastle în schimbul a 45 de milioane de euro, în ianuarie 2023, dar mai are contract până în iulie 2030 și poate fi transferat pentru o sumă de peste 90 de milioane de euro.

Reprezentații lui Anthony Gordon și oficialii lui Bayern Munchen se vor întâlni

Potrivit Sky Sport Switzerland, fotbalistul a anunțat apropiații și le-a transmis că ar dori să facă pasul la Bayern Munchen. Mai mult, se pare că în curând se vor întâlni reprezentații lui Gordon cu oficiali ai campioanei Germaniei, pentru a vedea în ce măsură s-ar putea materializa transferul.

În acest sezon, extrema a strâns 17 goluri și cinci pase decisive în 46 de apariții. Conform transfermarkt, cota fotbalistului este de 60 de milioane de euro.