U” Cluj este lider în continuare în play-off-ul Superligii cu 39 de puncte, chiar dacă a pierdut în fața lui Dinamo în runda trecută, scor 1-2.

Universitatea Craiova este pe locul doi, la egalitate de puncte cu „șepcile roșii”, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a treia, la cinci „lungimi” de lider.

Cristi Bud crede în surpriza CFR Cluj

Fostul jucătorul al „feroviarilor” consideră că Daniel Pancu a readus-o la viață pe CFR Cluj.

Cristi Bud a spus că îi vede pe clujenii lui Pancu capabili să facă surpriza în Superliga și să ia titlul, chiar dacă nu mulți le dau șanse în momentul de față.

„(n.r. Cum ți se pare CFR Cluj cu Pancu) CFR Cluj a făcut o alegere foarte bună când l-a luat pe Daniel (n.r. Pancu), drept dovadă ei au prins play-off-ul când nimeni nu le mai dădea nicio șansă.

Acum, cu victoria de vineri cu FC Argeș și dacă ar câștiga cu 'U' Cluj, cred că se poate întâmpla orice, chiar să se bată la titlu. Sunt la cinci puncte de Craiova și 'U' Cluj și se poate întâmpla orice. Eu cred că au șanse în momentul de față și la titlul.”, a spus Cristi Bud, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cristi Bud a câștigat de trei ori titlul alături de CFR Cluj, în sezoanele 2009-2010, 2011-2012 și 2018-2019. Ajuns la 40 de ani, Bud este pregătit de o nouă provocare, motiv pentru care a acceptat să intre pentru prima dată în ring.

Meciul dintre Bud și Ogică se va desfășura pe reguli de box. Cei doi se vor înfrunta în trei runde a câte trei minute.

Gala RXF Next Fighter 29 Box Edition promite un spectacol de zile mari în această seară în care cap de afiș va fi înfruntarea dintre Cristian Bud, fostul atacant, triplu campion cu CFR Cluj, și Stelian Ogică.