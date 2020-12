"Imi pupa mana, se pun in genunchi!" Sumudica, idol in Turcia dupa sezonul de senzatie facut cu Gaziantep: "In doua saptamani devin cetatean turc!"

Marius Sumudica (49 ani) are un sezon excelent in Turcia, acolo unde Gaziantep nu a mai pierdut din prima etapa!

Echipa lui Marius Sumudica este pe locul 4 in campionat dupa 14 meciuri jucate si are doar victorii in Turcia! Ultima data cand a pierdut Gaziantep a fost in prima etapa din Super Lig, in meciul cu Galatasaray.

Mai mult decat atat, Sumudica a bifat a cincea victorie consecutiva cu Gaziantep si se poate lauda ca le-a invins pe Besiktas, Basaksehir si Fenerbahce!

Rezultatele foarte bune i-au atras simpatia fanilor turci, care il idolatrizeaza pe antrenorul roman, dupa cum a recunoscut chiar el.

"Fanii ma considera unul dintre eroii orasului. De altfel, au demarat tratativele ca in doua saptamani sa devin cetatean turc si sa imi dea pasaportul turcesc. In Gaziantep, oriunde ma duc, nu platesc nimic. Sunt invitat peste tot la ceaiuri, la cafele, unii vor sa imi pupe mana, ceea ce mie nu-mi place. Se pun in genunchi, lucruri de genul asta. Sunt divinizat, asta e adevarul in momentul de fata", a spus Sumudica.