Va fi următorul antrenor demis din Superliga?! Are probleme după doar două etape

Fostul fundaș central a vorbit despre prestația slabă a lui CFR Cluj din partida cu Metaloglobus, încheiată cu o remiză, 1-1.

Andrea Mandorlini s-a aflat la al treilea meci ca antrenor al CFR-ului de la revenirea pe banca clujenilor, dar nu a reușit să bifeze încă prima victorie în campionat.



Marius Baciu nu crede că Mandorlini va sta mult la CFR: „L-au adus ca să caute altceva”



Marius Baciu s-a declarat dezamăgit de jocul prestat de „feroviari”, iar vinovatul pe care l-a găsit este Andrea Mandorlini. Fostul jucător de la FCSB a spus despre antrenorul italian că nu a avut reacție pe bancă.

Baciu e de părere că Mandorlini nu va sta mult timp pe banca lui CFR Cluj, mai ale dacă jocul va continua să arate așa.