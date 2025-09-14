Va fi următorul antrenor demis din Superliga?! Are probleme după doar două etape

Va fi următorul antrenor demis din Superliga?! Are probleme după doar două etape
Alexandru Hațieganu
Marius Baciu a numit antrenorul din Superliga care ar putea fi demis în următoarea perioadă.

Andrea Mandorlini CFR Cluj Superliga
Fostul fundaș central a vorbit despre prestația slabă a lui CFR Cluj din partida cu Metaloglobus, încheiată cu o remiză, 1-1.

Andrea Mandorlini s-a aflat la al treilea meci ca antrenor al CFR-ului de la revenirea pe banca clujenilor, dar nu a reușit să bifeze încă prima victorie în campionat.

Marius Baciu nu crede că Mandorlini va sta mult la CFR: „L-au adus ca să caute altceva”

Marius Baciu s-a declarat dezamăgit de jocul prestat de „feroviari”, iar vinovatul pe care l-a găsit este Andrea Mandorlini. Fostul jucător de la FCSB a spus despre antrenorul italian că nu a avut reacție pe bancă.

Baciu e de părere că Mandorlini nu va sta mult timp pe banca lui CFR Cluj, mai ale dacă jocul va continua să arate așa.

„Problema e că n-ai făcut nimic până în minutul 81. N-ai venit cu nimic de pe bancă. Mi s-a părut că trage de timp. I-a convenit egalul. (...) Pare că l-au adus pe Mandorlini ca să caute altceva. Nu văd să aibă un proiect de durată cu ceea ce e acum”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

Andrea Mandorlini a fost adus la finalul lunii august la formația patronată de Nelu Varga pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu.

Antrenorul italian este la al treilea mandat pe banca ardelenilor după cele din stagiunile 2009/2010 şi 2023/2024.

