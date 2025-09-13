La finalul meciului, antrenorul nou-promovatei, Mihai Teja, a avut un discurs complex: a lăudat prestația elevilor săi, dar a lansat atacuri subtile către conducere pe tema transferurilor și a înțepat arbitrajul.



Metaloglobus a obținut al doilea său punct în Superliga, după un meci dramatic la Clinceni. Bucureștenii au deschis scorul rapid, prin Huiban (4'), dintr-un penalty, însă CFR a egalat prin aceeași metodă, prin Korenica (37'). Ardelenii puteau lua toate cele trei puncte, dar același Korenica a ratat o a doua lovitură de la 11 metri în prelungirile primei reprize, șutul său fiind apărat de portarul Gavrilaș.



Teja: "Ne chinuim la fiecare meci"

Deși a lăudat jocul echipei, considerându-l superior celui prestat de CFR, Mihai Teja a tras un semnal de alarmă serios în privința lotului. Antrenorul este nemulțumit de lipsa de întăriri și avertizează că echipa va avea de suferit dacă nu vor fi aduși jucători cu experiență.



"Eu îi felicit pe băieți, e un punct de moral și de încredere. Cred că jocul mai combinativ l-am avut noi. Dar dacă nu luăm jucători ca să creștem valoric lotul, atunci o să ne mișcăm ca broasca țestoasă, câte un punct, câte un punct. Am dat foarte mulți jucători pe listă, jucători care au trecut prin Liga 1, dar nu s-au putut aduce din cauza bugetului. Dacă nu aducem un plus de valoare, o să ne chinuim la fiecare meci", a tunat Teja.



La finalul intervenției sale, antrenorul a avut o remarcă ironică și la adresa arbitrajului, fiind confuz în privința unor decizii luate de brigada de arbitri în timpul meciului.



"N-am înțeles despre ce-i vorba. Cine arbitrează? Centralul sau cei din camera VAR?", s-a întrebat retoric tehnicianul.

