La finalul meciului, la flash-interviu a apărut Alin Fică, mijlocașul central născut la Caracal, care a fost pe punctul de a pleca din Gruia în această vară.



Rapid s-a interesat de serviciile fotbalistului cotat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, dar un eventual transfer nu s-a concretizat.



În consecință, Alin Fică a rămas la CFR Cluj, unde se află din 2020 și unde mai are contract valabil până la finalul actualei stagiuni.



Alin Fică a rupt tăcerea după ce a picat transferul la Rapid



”(n.r. Ce s-a întâmplat cu transferul tău?) Din păcate nu s-a mai realizat. Am rămas aici și sunt foarte fericit. E clubul care mi-a dat tot. Am debutat în Liga 1 aici. Și voi da totul cât timp voi fi aici.



Nu vreau să comentez. Sunt detalii private. Am discutat tot cu clubul Rapid și nu s-a concretizat. Am rămas aici și asta e tot ce contează.



Nu mă mai gândesc la plecare sau să schimb echipa. Vreau să rămân aici și să ajut CFR, că și el m-a ajutat pe mine. Vreau să ne îndeplinim obiectivul în acest sezon”, a spus Alin Fică după meci.



După remiza de la Clinceni, CFR Cluj a urcat, cel puțin temporar, pe locul 12 cu șapte puncte. O singură victorie a bifat până acum trupa lui Andrea Mandorlini, la care s-au adăugat patru remize și trei eșecuri.

