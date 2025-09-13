Ardelenii traversează o perioadă dificilă. Cu Metaloglobus, în etapa cu numărul nouă din sezonul regulat al Superligii României, CFR Cluj a bifat un singur punct. Partida s-a jucat la Clinceni.



Ce a avut de zis Andrea Mandorlini după Metaloglobus - CFR Cluj 1-1



După meci, Andrea Mandorlini a explicat faptul că lui CFR Cluj i-a lipsit inspirația la ultima fază, motiv pentru care ardelenii au plecat cu un singur punct din deplasarea de la Clinceni.



Antrenorul italian a vorbit și despre ultimele transferuri importante făcute de CFR Cluj în fereastra de mutări, cum ar fi Coco și Zouma, și a sugerat că echipa din Gruia avea nevoie de calitate în lot și un nou suflu.



”Dacă nu bați asta nu înseamnă că ceva nu a funcționat. Am avut situații prin care puteam câștiga acest joc. Am avut șansa chiar să intrăm în avantaj în prima repriză. Am încercat să facem ceva diferit astăzi. Nu e o tragedie că nu câștigi. Astăzi am încercat să câștigăm, dar asta a fost să fie. Ne întoarcem acasă și o să muncim pentru următorul meci.



Vom analiza partida în perioada care urmează. Din păcate am început meciul rău, că am fost conduși după un minut de joc. A fost și penalty-ul ratat. Fără atacant de meserie e mai dificil. Văd multă amărăciune în vestiar că nu am câștigat. Din păcate, ăsta e fotbalul. Noi chiar voiam să câștigăm.



Am avut ceva ocazii de a marca. În două faze am ajuns cu întârziere la centrări. Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare. Se pare că de fiecare dată când pierzi e o tragedie. Noi trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim la următorul meci.



Sunt jucători importanți în fotbal și mă bucur că sunt la noi că avem nevoie de calitate (n.r. despre ultimele transferuri)”, a spus Andrea Mandorlini după meci.

