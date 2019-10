Becali anunta un nou transfer! Gnohere a dat gol cu Hermannstadt, dar nu e sigur de locul lui la FCSB: "Iar se ingrasa la iarna!"

FCSB a invins Hermannstadt cu 4-0, iar unul dintre goluri a fost inscris de Gnohere.

Gnohere a marcat in partida castigata de FCSB cu Hermannstadt, castigata de elevii lui Bogdan Vintila cu 4-0 si a fost laudat de patronul Gigi Becali pentru ca a ajuns sub greutatea optima.

"Acum e sub la kilograme. Avea 6 kilograme in plus, acum e sub cu un kilogram. Si-a dat seama ca poate sa mai prinda un contract la FCSB, sa mai joace 3 ani sau undeva un transfer sa mai fac si eu cateva sute de mii de euro. Are al 4-lea copil acum. Atunci si-a pus ambitie si a slabit", a spus Becali la Look Plus.

Totusi, Ghonere nu poate fi sigur de viitorul sau la FCSB. Patronul a anuntat ca francezul are nevoie de concurenta si ca FCSB cauta un nou atacant.

"Ne mai trebuie un atacant si un fundas central, poate. In iarna, un atacand mi-ar conveni, pentru ca si Gnohere, daca nu are concurenta, face mofturi dupa aia si iar se ingrasa la iarna", a concluzionat patronul FCSB.