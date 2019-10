Gigi Becali s-a tinut de cuvant: a pus mana pe telefon si l-a sunat imediat! A primit un nou contract la FCSB: reactia jucatorului adus in vara

Gigi Becali s-a tinut de cuvant.

Gigi Becali declara la inceptul acestei saptamani ca va prelungi contractele a patru jucatori. Unul dintre fotbalistii "vizati" de patronul FCSB era si Aristidis Soiledis.

Fundasul stanga in varsta de 28 de ani a dezvaluit in presa din tara natala ca Gigi Becali s-a tinut de cuvant. Soiledis a declarat pentru sport24.gr ca a fost sunat de Becali in cursul zilei de ieri si i-a propus prelungirea contractului.



"M-a sunat cu o zi inainte, ieri adica, si mi-a spus ca vrea sa imi ofere prelungirea contractului", a declarat Soiledis pentru presa din Grecia.

Fundasul le-a vorbit grecilor si despre experienta sa in Romania si cum este sa il ai patron pe Gigi Becali.

"A venit in vestiar de doua sau trei ori si am vorbit. Are o multime de cerinte, dar investeste si foarte multi bani in echipa. Conduce o echipa care a facut multe lucruri in Romania si exista o presiune logica si normala la Steaua. In ultimii doi ani Clujul a dominat campionatul, dar cred ca putem inversa situatia. Romanii au aceeasi cultura ca si grecii, nu suntem diferiti", a declarat Soiledis pentru sport24.gr.