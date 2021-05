"Va dau un breaking news!" Anuntul momentului despre Budescu! Singurul club din Romania la care s-ar putea intoarce mijlocasul: "Nu va avea alta destinatie!"

Constantin Budescu s-ar putea intoarce in Liga 1.

Mihai Stoica, managerul general al lui FCSB spera ca mijlocasul sa revina la echipa sa. FCSB a fost aproape sa il aduca inca din iarna, insa Budescu a preferat sa mearga in zona araba, la Damac, datorita salariului tentant oferit de cei de acolo.

Ar putea fi transferul verii in fotbalul romanesc. Mihai Stoica are incredere ca fostul mijlocas al echipei nationale nu va alege alt club, in cazul in care va pleca de la Damac.

"Va dau un breaking news! Budescu a ajuns la 79 de kilograme, i se vad coastele, dar mai e legat de Damac inca un an de zile. Daca pleaca din Arabia Saudita, eu cred ca alta destinatie nu va avea decat FCSB", a spus MM Stoica, intr-un live pe pagina de Facebook a FCSB.

Ajuns la 32 de ani, Budescu a evoluat la FCSB in sezonul 2017-2018. A adunat 15 selectii pentru echipa nationala si a marcat 5 goluri. Crescut de Petrolul, Budescu a mai evolau pentru Astra Giurgiu, DL Yifang sau Shabab.