Liverpool, pregatita sa oficializeze primul transfer al verii! Ce fotbalist este aproape de echipa lui Klopp

Clubul englez doreste sa isi betoneze defensiva pentru sezonul urmator.

Liverpool este pe punctul de a oficializa primul transfer al verii. In acest sezon, echipa lui Klopp a suferit mult in compartimentul defensiv din cauza accidentarilor. Van Dijk, Gomes si Matip au avut probleme medicale interminabile, iar acest lucru a facut-o pe Liverpool sa fie in afara locurilor de Champions League, cu 3 etape ramase pana la finalul campionatului.

Fabrizio Romano, jurnalistul italian specializat in transferuri, a anuntat inca de la sfarsitul lumii aprilie ca Ibrahima Konate s-a inteles cu Liverpool si va juca pe Anfield din sezonul urmator.

"Ibrahima Konate la Liverpool, in curand! Intelegerea este pe punctul de a se oficializa, partile s-au inteles la 5 ani de contract.



Liverpool va plati clauza de reziliere de 35 milioane de euro in zilele urmatoare", a declarat Fabrizio Romano pe contul de Twitter.



La doua zile dupa ce Leipzig a pierdut finala Cupei Germaniei cu Dortmund, fundasul central si-a sters de pe contul de Instagram descrierea "jucatorul lui RB Leipzig", ceea ce confirma ca nu va mai continua la echipa germana, chiar daca are contract pana in 2023.

De altfel, ultimul meci in care a fost utilizat Konate de Nagelsmann a fost cel cu Werder Bremen, din semifinala Cupei, disputat pe 30.04, la cateva zile dupa ce a circulat informatia ca se va transfera la Liverpool.

Daca fotbalistul se va transfera, Leipzig va face o super afacere. Konate a fost adus gratis in 2017 de la Sochaux, pe cand avea 18 ani, iar in 2021, un club este pregatit sa ii plateasca clauza de 35 milioane de euro.