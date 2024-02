Pe 'aripioarele' vântului, în Copenhaga. Episod genial cu Rusescu și Reghecampf

Raul Rusescu, fost jucător al Stelei într-o perioadă în care echipa lui Gigi Becali juca an de an în fazele superioare ale cupelor europene, a istorisit un moment care întărește ideea că jucătorii și staff-ul roș-albaștrilor formau o familie închegată. Unitatea era cuvântul de ordine.

Antrenor al FCSB-ului în acea perioadă, Laurențiu Reghecampf știa cum să gestioneze un grup cu personalități puternice. Actualul tehnician de la Al Tai (Arabia Saudită) a avut grijă în urmă cu mulți ani, în Copenhaga, pentru ca jucătorilor săi să nu le lipsească nimic. Chiar după miezul nopții.

Rusescu a evidențiat un episod în care Reghe le-a adus jucătorilor meniuri de la... KFC.

„Am foarte multe amintiri cu el. Să spun ceva amuzant? Am jucat la Copenhaga, ne-am calificat, am marcat, am petrecut, apoi undeva la 2 dimineața i-am zis: «Mister, nu bagi și tu un KFC la băieți aici?».

Și a făcut rost de KFC, la Copenhaga, la 2 dimineața! Aia a fost cea mai tare masă din istoria Stelei! Asta a fost una dintre calitățile lui: a știut cum să dezvolte relația jucător-antrenor, în care să existe respect, dar și un fel de prietenie între noi și el. Ce am zis acum spune mult despre el, despre ce a făcut el pentru noi”, a povestit Raul Rusescu, potrivit Gsp.

În decembrie 2012, Steaua, actuala FCSB, se califica în optimile Europea League, după 1-1 în deplasare cu FC Copenhaga.

Echipa Stelei la Copenhaga

Steaua: Tătărușanu - Chipciu, Gardoș, Chiricheș, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - Ad. Popa, Rusescu, Tănase - Nikolici. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Rezerve: Stanca, Filip, Martinovic, Prepelita, Parvulescu, M. Costea, Adi Rocha