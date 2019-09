CLINCENI - FCSB 0-3 | Bogdan Vintila: "Nu m-am temut de adversar ci m-am temut de modul cum abordam noi jocul" FCSB la un singur punct de play-off

FCSB a batut-o pe Clinceni la Calarasi cu scorul de 3-0.

"Ma bucur ca am castigat cele 3 pucnte, asta a fost cel mai important astazi. Ma bucur pentru jucatorii mei care au reusit sa faca un joc bun si au marcat trei goluri. Incepem sa capatam incredere in fortele noastre si e benefic pentru urmatoarele meciuri", a spus antrenorul FCSB-ului.

Bogdan Vintila spunea ca se teme de Clinceni inaintea partidei:

"Nu e vorba ca te temi. E vorba de cum privesti adversarul. Daca il privesti de sus e posibil sa gresesti si sa fii contracarat. Clinceni nu a pierdut in ultimele 5 meciuri, e o echipa care joaca fotbal si care practica un joc modern. Nu m-am temut de adversar ci m-am temut de modul cum abordam noi jocul. Trebuie sa transezi jocul din prima repriza, trebuie sa iti asiguri cele 3 puncte si trebuie sa fii concentrat si sigur pe tine", a mai spus Bogdan Vintila.

FCSB a incercat sa foloseasca o tactica care s-a dovedit a fi nepotrivita:

"Am gandit cu Tase si cu Morutan sa schimbe locul intre ei, sa fie atacanti falsi. Am incercat, am vazut ca nu a mers cum trebuie si l-am introdus pe Harlem ca atacant central. Morutan se pregateste foarte bine, munceste foarte mult si nu poate sa fie decat benefic. Florin Tanase poate juca orice post din fata si il voi folosi acolo unde am nevoie. Poate juca de la mijloc in sus pe orice post", a spus antrenorul.

Bogdan Vintila nu si-a facut inca un prim 11 stabil:

"Este concurenta, Adi Popa a fost plecat in Anglia sa isi rezolve niste probleme si am considerat ca la acest joc sa fie toata lumea care a participat la pregatirea completa. Cand vor reveni toti jucatorii accidentati, abia atunci pot spune ca am creionat un prim 11 stabil. Cand vor reveni si Nedelcu si Filip si Pintili".

Pentru FCSB urmeaza meciul cu Dinamo:

"Inaintea fiecarui joc am emotii, dar emotiile ma fac sa fiu conectat la joc. Trebuie sa ma incarc pozitiv si sa fiu mai nervos, poate uneori peste masura. Va fi primul meu derby ca antrenor si pana la urma trebuie sa castigam 3 puncte, pentru ca pe mine asta ma intereseaza, punctele. La un asemenea meci jucatorii nu prea au nevoie de motivare, mai degraba la un meci cum a fost cel cu Clinceni au nevoie de motivare", a incheiat antrenorul.