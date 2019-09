ACADEMICA - FCSB | Poenaru s-a saturat de scandalul cu FCSB: "Nu ne mai imprumuta niciun jucator, nu mai avem nicio treaba cu ei!"

Academica Clinceni a pierdut meciul cu FCSB, scor 0-3. Echipa lui Poenaru a avut cateva ocazii importante, insa nu a putut rezista in fata FCSB-ului.

Poenaru nu intelege cum de s-au prezentat jucatorii sai intr-o forma atat de slaba. Antrenorul de la Clinceni si-ar dori cativa jucatori importanti asa cum are FCSB, dar nu mai vrea imprumuturi de la echipa lui Becali.



"Nu ne-am prezentat asa cum ma asteptam. Daca avem o jumatate de ocazie, trebuie sa marcam. Am facut un joc foarte slab din toate punctele de vedere. Sper sa nu fi fost o teama de numele si brand-ul adversarului. Am fost o echipa dezorganizata. Stiam ce trebuie sa facem, dar azi am prins o zi proasta. Mi-as dori si eu 3-4 jucatori precum are FCSB. Nu ne mai imprumuta niciun jucator, nu mai avem nicio treaba cu ei", a declarat Poenaru la finalul partidei.