Cluburile Sepsi şi UTA Arad au anunţat, miercuri, împrumutul fotbalistului Marius Coman la gruparea arădeană până la finalul actualului sezon.



Atacantul în vârstă de 29 de ani va evolua la Arad până la finalul sezonului, cu opţiune de transfer definitiv la expirarea înţelegerii.

Marius Coman, de la Sepsi la UTA Arad



„UTA și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au ajuns la o înțelegere pentru împrumutul atacantului Marius Coman. Acordul se întinde până la finalul sezonului competițional 2025–2026, cu opțiune de transfer definitiv în favoarea clubului nostru la încheierea acestuia.

Are 29 de ani, măsoară 1,85 m și vine să întărească compartimentul ofensiv al “Bătrânei Doamne”. A evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni și Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.

În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României”, a transmis UTA Arad.

