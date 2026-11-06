Gigi Becali declara recent că a discutat cu Mihai Rotaru în vederea unui schimb de jucători: FCSB să îl cedeze pe Aymen Boutoutaou în schimbul lui Steven Nsimba.

Silviu Lung nu este de acord cu schimbul Nsimba - Boutoutaou

Patronul roș-albaștrilor a transmis ulterior că mutarea a picat. Totuși, încă se vorbește intens despre această mutare atipică pentru fotbalul românesc.

Silviu Lung a avut o intervenție telefonică la emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a vorbit și despre schimbul de fotbaliști care a aprins imaginația fanilor din Superliga României.

”Ați accepta acel schimb Nsimba cu Boutoutaou sau l-ați păstra?”, a fost întrebarea primită de Silviu Lung la emisiunea VOYO SPORT LIVE.

Fostul mare portar a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri. Lung și-a început răspunsul prin a sublinia că cei doi fotbaliști sunt foarte diferiți. Dacă Nsimba este un vârf veritabil, Boutoutaou este, în opinia fostului mare portar, mai degrabă un număr ”10”. Lung crede că Cicâldău își face foarte bine treaba în spatele vârfului la Universitatea Craiova, motiv pentru care un schimb Nsimba - Boutoutaou este, după părerea lui Silviu Lung, inutil pentru formația din Bănie.

”Acum îmi e foarte greu să spun, depinde de sistemul de joc și de tactica pe care o pregătesc cei doi antrenori. Aici eu pot spune cel mai bine Dacă mă întrebați pe mine, sunt doi jucători cu profil diferit. Nsimba este un atacant veritabil, pe forță, pe viteză, iar Boutoutaou este un jucător care ar putea să joace mai mult în spatele vârfului. Acum noi îl avem pe Cicâldău, așa că trageți dumneavoastră concluziile”, a spus Silviu Lung la VOYO SPORT LIVE.

800.000 de euro este cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, potrivit Transfermarkt.

Boutoutaou a ajuns la FCSB în vară, însă nu a reușit să îl convingă pe Gigi Becali, motiv pentru care a fost în numeroase rânduri ținta criticilor patronului de la FCSB.