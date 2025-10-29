Unirea Slobozia a promovat la finele sezonului 2023-2024 în Superliga României, iar de atunci a jucat în ”deplasare” chiar și meciurile considerate pe teren propriu.



Stadionul ”1 mai” din Slobozia a intrat într-un proces de modernizare, iar echipa a evoluat, atât în sezonul precedent cât și în acest sezon, la Clinceni. Acum, revenire pe stadionul din Slobozia este tot mai aproape.



Unirea Slobozia, tot mai aproape de revenirea în oraș



Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor, a dezvăluit în ce stadiu sunt lucrările pentru noua arena. Cel mai probabil, primul meci la Slobozia se va disputa în luna ianuarie, împotriva celor de la UTA Arad.



Va fi un meci special pentru cei de la Slobozia, având în vedere că antrenorul arădenilor este Adrian Mihalcea, cel care a promovat echipa în Superligă și a reușit salvarea de la retrogradare în sezonul precedent.



„În acest moment, cele patru săpături au fost finalizate. Urmează să fie montată infrastructura în acele gropi pentru nocturnă. Pista stadionului a fost betonată în totalitate, urmând ca în scurt timp să fie turnat și tartanul. Atunci pista va fi complet funcțională. Gazonul, care a fost însămânțat acum trei săptămâni, a fost tuns ieri pentru prima dată.



Vestiarele sunt gata în proporție de 95%, totul este nou. Urmează ca într-o săptămână-două să fie finalizată și sala pentru conferințele de presă. La tribune, deja 400 de locuri sunt acoperite, iar împreună cu tribuna oficială se ajunge la aproximativ 600 de locuri acoperite pe stadion. Mâine vor începe vopsitul și văruitul, iar apoi vom intra pe linie dreaptă”, a spus Ilie Lemnaru, pentru GSP.ro.



După primele 14 etape, Unirea Slobozia are 18 puncte și este pe locul opt, la un singur punct distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul Galați.



În următoarea rundă, Slobozia va juca la Clinceni cu FC Argeș.

