Ilie Dumitrescu, actualul Player Transition Manager din cadrul Federației Române de Fotbal, dorește modificarea regulii U21. Deși multe formații din campionatul intern sperau la o relaxare a măsurilor sau chiar la eliminarea lor pentru a nu mai fi obligate să mențină un tânăr pe teren tot meciul, oficialul a înaintat un proiect care prevede transformarea actualei norme în regula U20.

O tranziție treptată spre o medie de vârstă mai mică

Fostul atacant al echipei naționale a explicat raționamentul din spatele acestei inițiative, subliniind că la nivel european media de vârstă pentru debut la prima echipă este de sub 20 de ani. Schimbarea nu ar urma să aibă loc imediat, ci treptat, peste câțiva ani.

„Este obiectivul suprem al fiecărei academii. Acela de a avea măcar un jucător la echipa mare. Se investesc foarte mulți bani. Pentru mine, la 20-21 de ani un jucător este deja matur. Deja apar jucători de 18 ani care fac diferența în Champions League și sunt destule exemple. E important, pentru dezvoltarea fotbalului, să apară câți mai mulți jucători din academii”, a transmis Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Oficialul FRF a subliniat că sistemul de forțare a tinerilor și-a dovedit eficacitatea de-a lungul timpului, oferind exemple de jucători care au ajuns la naționala mare după ce au beneficiat de această oportunitate.

„Eu am propus ca în 2031-2033 să fie U20. Dacă vom implementa programul Player Transition Manager, în care sunt implicat, pentru dezvoltarea academiilor, ar trebui să avem U20”, a mai adăugat acesta, evidențiind că 21 de ani este o vârstă considerată mare pentru fotbalul modern.

Modelul românesc, analizat și de forul mondial

Inițiativa FRF pare să se alinieze cu viziunea de la nivel internațional. Potrivit unui comunicat recent, FIFA ia în calcul implementarea unei reglementări similare la nivel global. Forul condus de Gianni Infantino a aprobat un proces de consultare pentru a obliga cluburile să folosească permanent pe teren cel puțin un jucător U20 sau U21.

O decizie finală pe acest subiect este așteptată în anul 2027, la următorul Consiliu FIFA. Spre deosebire de regula actuală din campionatul României, varianta dezbătută de forul mondial ar stipula ca tânărul fotbalist folosit să fie format exclusiv în academia propriului club, nu transferat de la alte echipe.