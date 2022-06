„Magicianul” Vasluiului, Adailton, aproape de revenirea în România: „Mi-a fost recomandat de cineva!” 

După 3 ani pe banca tehnică a Botoșaniului, Marius Croitoru (41 ani) a plecat de la echipa din Moldova. Antrenorul nu a stat mult fără angajament, a semnat cu FCU Craiova un contract pe două sezoane, având obiectivul de a califica echipa în playoff.

Până la varianta Mihai Teja (43 ani), lui Valeriu Iftime i-a fost propus Adailton (45 ani). Mijlocașul brazilian care făcea spectacol la FC Vaslui și-a început cariera în antrenorat, iar un personaj influent din fotbalul românesc l-a considerat potrivit pentru postul de antrenor la FC Botoșani.

Valeriu Iftime: „Mi-a fost frică!”

„Mi-a fost recomandat de cineva important din fotbalul nostru. Nu mai contează cine mi l-a recomandat. L-am sunat pe domnul Porumboiu, pentru că Adailton a jucat acolo, şi mi-a vorbit foarte frumos de el.

Am înţeles că e un antrenor bun, dar n-am avut eu curaj să-l pun. Cu Marius Croitoru am lucrat înainte, am stat atâtea săptămâni cu el. Nu-l cunoşteam personal pe Adailton şi mi-a fost frică”, a declarat Valeriu Iftime pentru Playsport.

Adailton are un CV impresionant. De-a lungul carierei de jucător, brazilianul a evoluat pentru Juventude, Guarani, Parma, PSG, Hellas Verona, Genoa, Bologna și FC Vaslui, între 2010 și 2012. Iar ca antrenor a pregătit-o pe Vigor Carpaneto 8 meciuri, în Liga 4 din Italia, unde a înregistrat cinci înfrângeri, două rezultate de egalitate și o victorie.