Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a vorbit despre mutarea lui Jo, care a susținut deja vizita medicală la campioana României, evidențiind faptul că vârsta și forma fostului jucăor de la Manchester City l-a pus pe gânduri.

Răsturnare de situație? Neluțu Varga, despre transferul lui Jo la CFR Cluj: „Vă spun acum care e adevărul!”

Afaceristul a precizat că vrea ca Jo să stea timp de două săptămâni în probe la CFR, iar la final, dacă totul este în regulă, atunci fotbalistul va semna cu echipa dirijată de Dan Petrescu.

„Hai să nu ne grăbim și să aruncam cu vorbe, că a picat transferul lui Jo, pentru că eu sunt cel care decide și am ultimul cuvânt. Eu sunt cel care trebuie să mă conving de niște lucruri, că eu plătesc. Iar eu vă spun acum care e adevărul cu acest jucător. Eu nu mai vreau să iau țeapă, așa cum am luat cu Baptista. Știți foarte bine ce am pățit cu ăla și știți cât am plătit unuia care aproape că venise în concediu la Cluj.

Acum, să revenim la problema Jo. El a crezut că vine aici la noi și, pac!, semnează contractul pe loc. Stai un pic, că tu ai 35 de ani și eu nu pot să semnez cu tine pe doi ani sau trei fără să mă conving de niște lucruri. Eu am nevoie de tine pe teren imediat, nu peste o lună sau două. I-am dat două săptămâni să treacă de niște teste. Iar dacă le trece, atunci voi lua decizia finală. Însă, el a vrut să pună presiune pe noi și să ne facă să semnăm pe loc.

El ne-a spus că nu e venit în probe și că el nu e amator ca să îl punem noi să facă acele teste. Eu i-am zis să se mai gândească și că are două săptămâni să facă acele teste. Dacă acceptă, atunci e OK. Eu consider că noi suntem în continuare în negocieri cu el. Dar, dacă nu acceptă acele teste, atunci nu facem transferul.

Eu am nevoie pe teren de el acum, nu peste o lună și jumătate. Din câte știu eu, el nu a zis că pleacă din Cluj azi sau mâine. Așteptăm să vedem ce ne mai spune și el. Dar vă repet: nu îl vom semna dacă nu face acele teste”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prosport.

Cine este Jo, atacantul care a făcut vizita medicală la CFR Cluj

Brazilianul a jucat ultima dată la Ceara SC, grupare din prima ligă a Braziliei, fiind titular în meciul disputat la începutul lunii noiembrie. La începutul anului s-ar fi decis să se retragă, însă propunerea de la CFR Cluj l-ar putea face să se răzgândească.

Brazilianul a mai colaborat cu Dan Petrescu, în perioada în care tehnicianul român o antrena pe Jiangsu, grupare din China. Sub comanda românului, Jo a înscris șase goluri și a dat și trei pase de gol.

Atacantul și-a început cariera la Corinthians, în 2003 fiind promovat la echipa mare. Trei ani mai târziu, Jo a fost vândut la TSKA Moscova, pentru 5 milioane de euro, iar în 2008, Manchester City plătea 24 de milioane de euro în schimbul său. Jumătate de an mai târziu, „cetățenii” l-au împrumutat la Everton, unde a jucat un an, până să revină pe Etihad Stadium.

Ulterior, Galatasaray l-a împrumutat jumătate de an, iar după revenirea la City a fost transferat, liber de contract, de Internacional din Brazilia. A mai jucat pentru Atletico Mineiro, Al Shabab, JS Suning și Nagoya Grampus. În 2020 a revenit la Corinthians, iar în august 2022 a fost cedat gratis la Ceara SC.