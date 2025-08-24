Campioană la Tashkent, în 2008 și la Istanbul, în urmă cu mai bine de patru ani, Sorana Cîrstea (35 de ani) a ieșit noua câștigătoare a întrecerii WTA 250 de la Cleveland, Ohio.

În finala competiției din SUA, jucătoarea din țara noastră a obținut o victorie în minimum de seturi contra americancei Ann Li (69 WTA), scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea, titlu WTA câștigat la 17 ani distanță de la primul

Pornit din calificări, traseul Soranei Cîrstea la Cleveland nu a văzut nici măcar un set pierdut, aspect care arată cât de mult poate ajuta lipsa presiunii.

Aflată la ceea ce ar putea rămâne ultimul sezon al carierei sale în circuitul WTA, Sorana Cîrstea se bucură de acest succes la Cleveland la trei luni de la victoria în turneul WTA 1000 de la Madrid, semnată în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya.

