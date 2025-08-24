GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, „regina Clevelandului.” Reacția oficială WTA despre titlul cucerit de româncă în SUA

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a câștigat al treilea titlu WTA al carierei, în proba individuală.

Campioană la Tashkent, în 2008 și la Istanbul, în urmă cu mai bine de patru ani, Sorana Cîrstea (35 de ani) a ieșit noua câștigătoare a întrecerii WTA 250 de la Cleveland, Ohio.

În finala competiției din SUA, jucătoarea din țara noastră a obținut o victorie în minimum de seturi contra americancei Ann Li (69 WTA), scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea, titlu WTA câștigat la 17 ani distanță de la primul

Pornit din calificări, traseul Soranei Cîrstea la Cleveland nu a văzut nici măcar un set pierdut, aspect care arată cât de mult poate ajuta lipsa presiunii.

Aflată la ceea ce ar putea rămâne ultimul sezon al carierei sale în circuitul WTA, Sorana Cîrstea se bucură de acest succes la Cleveland la trei luni de la victoria în turneul WTA 1000 de la Madrid, semnată în proba de dublu, alături de Anna Kalinskaya.

WTA laudă longevitatea Soranei Cîrstea

Marcând trofeul ridicat de Sorana Cîrstea la Cleveland, site-ul oficial WTA a reliefat într-un mod aparte longevitatea extraordinară de care a fost capabilă românca.

„Când Sorana Cîrstea o învingea pe Sabine Lisicki pentru a câştiga Tashkent Open, în urmă cu 17 ani, Coco Gauff, dublă campioană de turneu de mare șlem, avea doar 4 ani,” a scris WTA.

„Regina Clevelandului”, a titrat contul oficial de X al circuitului WTA, în descrierea mingii de meci fructificate de Sorana Cîrstea.

Până să tranșeze soarta meciului, Ann Li a reușit să salveze patru mingi de meci procurate de româncă.

