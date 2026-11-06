Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova: „O să fiu sincer”

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova: „O să fiu sincer” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Marius Șumudică a participat la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova. 

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Din articol

Antrenorul „feroviarilor” nu s-a ferit de cuvinte. El a recunoscut că nu a putut să le găsească vreun punct slab oltenilor și că „leii” din Bănie sunt superiori din punctul de vedere al calității individuale. 

Mesajul lui Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova

„Suporterii trebuie să fie alături de club, alături de băieți. Eu cred că am demonstrat și în ultimul joc că ne dorim foarte mult. Am pierdut două puncte, nu am ce să le reproșez băieților, am fost mândru. Ne dorim foarte mult victoria, să jucăm de la egal la egal cu orice adversar.

Am luat un punct, orice punct este important. Mă aștept ca suporterii să vină alături de noi, jucăm cu campioana țării, este un meci important, avem nevoie de ei.

Nu prea am identificat puncte slabe ale Craiovei, o să fiu sincer. M-am uitat și la meciul de aseară. Am făcut o analiză cu staff-ul. Craiova este o echipă care nu pierde de 13 meciuri, în opt dintre acestea n-a primit gol. Se vede că are foame de performanţă, după 30 şi ceva de ani a luat titlul de campioană.

Trofeele aduc încredere. Antrenorul a avut timp să lucreze, e un lot bine structurat, fără probleme financiare. Au toate ingredientele pentru a face performanță.

Șumudică: „Ne-am pregătit bine săptămâna aceasta”

Va trebui să ne autodepăşim, să ne ridicăm la nivelul adversarului. Ne-am pregătit bine săptămâna aceasta. Să ajungem la nivelul Craiovei la ora meciului trebuie să dăm aproape de sută la sută și atunci avem o șansă.

Nu e mare diferență când le vin jucători de pe bancă. Cu siguranță vor începe cu Matei sau Băsceanu, vor avea un under. Din punctul meu de vedere, Craiova și Dinamo sunt favorite la titlu.

Au o echipă extraordinară, trebuie să iei măsuri împotriva tuturor jucătorilor. E Assad, despre ce vorbim? Cicâldău, formă extraordinară, benzile extraordinare, au un portar care rar, rar, rar face greşeli şi până o face scoate 25 de mingi imparabile, Screciu îmi place extraordinar de mult.

I-am analizat, le-am explicat jucătorilor mei. Acuma intervine calitatea jucătorilor, omogenitatea, capitole la care Craiova ne e superioară. Nu putem să ne luăm la luptă cu ei decât încercând să ne câştigăm duelurile, cu organizare foarte bună şi agresivitate. 

Mă interesează să acumulez cât mai multe puncte. Nu am auzit nimic de depunctare, nu știu. Nu stau să discut de depunctări, nu e problema mea. Eu trebuie să fac puncte. Dacă se pierd puncte, nu e problema mea”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova. 

Marius Șumudică

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Marius sumudica a rabufnit dupa remiza cu dinamo
Marius Șumudică / Foto: PRO TV
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Partida dintre cele două echipe, contând pentru etapa a 15-a din Superligă, se va desfășura duminică, pe 8 noiembrie, de la ora 19:00.

Universitatea Craiova ocupă locul doi în Superligă cu 32 de puncte, iar CFR Cluj se află pe poziția a noua, cu 18 puncte. 

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