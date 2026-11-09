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Donald Trump rupe tăcerea după ce a propus ca șeful UFC să vină la Casa Albă

Preşedintele Donald Trump a declarat duminică că „doar a glumit” când a sugerat că Dana White, şeful UFC, ar putea deveni următorul său purtător de cuvânt la Casa Albă, după ce o postare pe reţelele sociale din ziua precedentă a stârnit speculaţii cu privire la recrutarea acestui aliat al său şi a semnalat o abordare agresivă în relaţia cu democraţii, în contextul în care aceştia se pregătesc să preia controlul asupra Congresului, relatează Reuters.

Trump a spus că White, un susţinător proeminent, „adoră ideea” de a prelua funcţia, dar a insistat că acesta nu a luat în serios această perspectivă, descriind sugestia ca fiind „doar o mică glumă”.

„Vă spun, glumeam doar”, le-a spus Trump reporterilor, explicând că postase fotografii cu luptători de renume din UFC ca potenţiali asistenţi ai lui White, ca parte a glumei.

Într-o postare de sâmbătă, Trump l-a descris pe White drept un „luptător şi războinic violent” şi a sugerat ca acesta să aducă mai mulţi campioni actuali sau foşti ai UFC pentru a-i servi ca asistenţi, afirmând că aceştia sunt necesari pentru a „ne apăra împotriva stângii înnebunite”.

Trump a spus că White îl va vizita luni la Casa Albă, dar a adăugat că întâlnirea a fost planificată din alte motive.

White, care conduce Ultimate Fighting Championship de mai bine de două decenii, a fost un aliat apropiat al lui Trump şi a contribuit la mobilizarea sprijinului pentru campania sa prezidenţială din 2024.

De asemenea, el a apărut alături de Trump la mai multe evenimente politice şi a contribuit la organizarea unor lupte UFC pe peluza Casei Albe în acest an.

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