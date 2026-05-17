Craiova - ”U” Cluj 5-0 | Oltenii au câștigat titlul în Superliga în mare stil! Echipa lui Bergodi, demolată pe „Ion Oblemenco”

Gabi Balint își scoate pălăria după ce titlul a ajuns la Craiova: "Au jucat ca leii"

Assad Al Hamlawi (25 de ani) a făcut 3-0 în Universitatea Craiova - „U” Cluj, după ce a marcat cu călcâiul în minutul 48 din pasa lui Teles.

Ștefan Lefter nu a putut interveni, iar oltenii s-au desprins în finala campionatului. Ulterior, în minutul 59, Anzor Mekvabishvili a dus scorul la 4-0 cu o execuție spectaculoasă. Anterior, au mai marcat David Matei (3') și același Al Hamlawi (8').

Doar un miracol pentru „U” Cluj și un dezastru pentru Universitatea Craiova mai poate schimba soarta partidei. Oaspeții evoluează în inferioritate numerică din minutul 42, când Oucasse Mendy a fost eliminat.

Echipele de start: