Assad Al Hamlawi (25 de ani) a făcut 3-0 în Universitatea Craiova - „U” Cluj, după ce a marcat cu călcâiul în minutul 48 din pasa lui Teles.
Assad Al Hamlawi, gol cu călcâiul în finala Superligii
Ștefan Lefter nu a putut interveni, iar oltenii s-au desprins în finala campionatului. Ulterior, în minutul 59, Anzor Mekvabishvili a dus scorul la 4-0 cu o execuție spectaculoasă. Anterior, au mai marcat David Matei (3') și același Al Hamlawi (8').
Doar un miracol pentru „U” Cluj și un dezastru pentru Universitatea Craiova mai poate schimba soarta partidei. Oaspeții evoluează în inferioritate numerică din minutul 42, când Oucasse Mendy a fost eliminat.
Echipele de start:
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim
- Antrenor: Filipe Coelho
- „U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic
- Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, A. Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi