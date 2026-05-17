Oltenii au marcat două goluri în primele zece minute, iar ardelenii au încheiat prima repriză în zece oameni. Un scenariu teribil pentru echipa lui Cristiano Bergodi.

Mendy a fost eliminat după un moment greu de înțeles

Mijlocașul Oucasse Mendy a fost eliminat în minutul 42 al meciului de la Craiova. Centralul Marcel Bîrsan i-a acordat al doilea cartonaș galben după un fault greu de înțeles.

Mendy a fost trimis la vestiare după ce l-a lovit pe Carlos Mora cu talpa în genunchi. Oltenii au protestat vehement după acel fault, știind că jucătorul de la "U" Cluj mai are un cartonaș galben. După câteva momente de ezitare, Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy.

Clujenii au protestat și ei, fiind nemulțumiți că Mendy a încasat prea ușor primul cartonaș galben, în minutul 27. Și atunci a fost vorba de un fault comis asupra lui Carlos Mora, dar la o intensitate mult mai mică.

Universitatea Craiova, la 45 de minute de titlu

Universitatea Craiova conduce cu 2-0 la pauza meciului cu Universitatea Cluj. Dacă vor câștiga, oltenii se vor distanța la patru puncte în fruntea clasamentului.

Acest lucru ar aduce titlul în Bănie, iar Universitatea Craiova ar bifa eventul. Oltenii au câștigat Cupa României chiar în fața celor de la "U" Cluj, la loviturile de departajare.