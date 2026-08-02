Florin Prunea s-a uitat la U. Craiova - Petrolul și nu s-a ferit de cuvinte: „Rar mi-a fost dat să văd”

Florin Prunea s-a uitat la U. Craiova - Petrolul și nu s-a ferit de cuvinte: „Rar mi-a fost dat să văd” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Florin Prunea a avut o reacție fermă după Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești 4-0. 

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Florin PruneaUniversitatea CraiovaPetrolul PloiestiSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Florin Prunea a criticat-o pe Petrolul Ploiești după înfrângerea categorică împotriva Universității Craiova (0-4). 

Concluziile lui Florin Prunea după Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești 4-0

Portarul Generației de Aur a afirmat despre „lupii galbeni” că rar a văzut o echipă în Superligă atât de incapabilă să le pună probleme adversarilor. 

Florin Prunea

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În plus, Prunea a apreciat că doar portarul Lukas Zima a făcut deplasarea pe „Ion Oblemenco” de la Petrolul. 

„O echipă cum rar mi-a fost dat să văd în SuperLigă, care să nu pună probleme, cu o apărare cu atât de multe greșeli în zona centrală.... 

Singurul jucător de la Petrolul care a făcut deplasarea a fost Zima. A avut două-trei intervenții, în rest... Sava a avut un șut pe spațiul porții.

Îmi mențin afirmația pe care am făcut-o: Craiova nu trebuia să schimbe toată echipa la meciul cu Dinamo, în vederea partidei cu Levski”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superligă.

Campioana a devenit lider în clasament cu șase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB și un meci în plus disputat. Petrolul are trei puncte și ocupă locul 13. 

Caseta meciului

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava - Ad. Rus, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili (A. Creţu 75'), Bancu (Cicâldău 69') - D. Matei (Băsceanu 61'), Nsimba (Elison 46'), Baiaram (Etim 61'). ANTRENOR: Filipe Coelho
  • PETROLUL: Zima - Căpuşă, Papp (M. Ioniţă 46'), Zaian, Breston Malula (Rodrigo Martins 64'), A. Dumitrescu - L. Teixeira (M. Ţuţu 83'), Huseynov (Dele Israel 46'), Alejandro Bran, D. Paraschiv (Jerdea 64) - Nlundulu. ANTRENOR: Ricardo Sousa
  • Au marcat: Nsimba 1' și 18', Baiaram 48' și Elisor 65'. 
  • Cartonaşe galbene: Nsimba 18' / Zima 79', Nlundulu 87'
  • Arbitri: Marian Barbu - Ioan Corb, Laszlo Bucsi
  • Arbitri VAR: Horia Mladinovici - Andrei Antonie
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