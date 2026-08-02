Florin Prunea s-a uitat la U. Craiova - Petrolul și nu s-a ferit de cuvinte: „Rar mi-a fost dat să văd”

Portarul Generației de Aur a afirmat despre „lupii galbeni” că rar a văzut o echipă în Superligă atât de incapabilă să le pună probleme adversarilor.

Florin Prunea a criticat-o pe Petrolul Ploiești după înfrângerea categorică împotriva Universității Craiova (0-4).

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În plus, Prunea a apreciat că doar portarul Lukas Zima a făcut deplasarea pe „Ion Oblemenco” de la Petrolul.

„O echipă cum rar mi-a fost dat să văd în SuperLigă, care să nu pună probleme, cu o apărare cu atât de multe greșeli în zona centrală....

Singurul jucător de la Petrolul care a făcut deplasarea a fost Zima. A avut două-trei intervenții, în rest... Sava a avut un șut pe spațiul porții.

Îmi mențin afirmația pe care am făcut-o: Craiova nu trebuia să schimbe toată echipa la meciul cu Dinamo, în vederea partidei cu Levski”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superligă.

Campioana a devenit lider în clasament cu șase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB și un meci în plus disputat. Petrolul are trei puncte și ocupă locul 13.

Caseta meciului