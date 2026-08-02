După eliminarea din turul doi preliminar al Ligii Campionilor în fața celor de la Levski Sofia (2-3 la general), formația lui Filipe Coelho își continuă parcursul european în turul trei preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe campioana Finlandei, KuPS.

Prima manșă se va disputa joi, 6 august, de la ora 20:00, pe stadionul „Väre Areena” din Kuopio și va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Robert Niță: „Nu pare deloc mediul potrivit pentru Craiova”

Invitat la ediția de duminică a emisiunii Matinal, difuzată pe VOYO SPORT 1, Robert Niță a analizat duelul care îi așteaptă pe olteni și a explicat care crede că este principalul avantaj al finlandezilor.

Fostul atacant consideră că Universitatea Craiova va avea de înfruntat nu doar liderul campionatului finlandez, ci și condițiile dificile de joc, de la suprafața sintetică până la diferențele de temperatură.

„Craiova, Doamne ajută să scoată un rezultat bun cu cei de la KuPS! Sunt după 17-18 etape lideri, la 8-9 puncte diferență. Se joacă pe teren sintetic, o deplasare grea, diferență mare de temperatură. La prima vedere, nu pare deloc mediul potrivit pentru Craiova, dar poate fi un nou început acolo.

Sperăm ca pofta de gol de aseară, evoluția lui Nsimba să fie la fel. A avut ocazii și cu Sepsi. Sperăm să aibă continuitate și dacă ar reuși să marcheze la fel de repede și acolo, ar face cred un pas către calificare”, a declarat Robert Niță, la Matinal, în exclusivitate pe VOYO SPORT 1.

Universitatea Craiova merge în Finlanda cu moralul ridicat, după victoria categorică obținută în SuperLiga, scor 4-0 cu Petrolul Ploiești.

Steven Nsimba a fost omul meciului, reușind o „dublă” (minutele 1 și 18), în timp ce Ștefan Baiaram și Simon Elisor au completat succesul oltenilor prin golurile marcate în minutele 48 și 65.